شكرا لقرائتكم فايلر يقرر إقامة مران صباحي للمُستبعدين من مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إقامة مران صباحي للاعبين الذين سيتم إستبعادهم من قائة الـ18 لمباراة الأسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، الجمعة ، بإستاد برج العرض ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز ، ويسافر لاعبو الأهلي للأسكندرية عقب مران اليوم ومن المقرر أن يصطحب فايلر جميع اللاعبين في رحلة الإسكندرية خاصة وأن الفريق سيُقيم هناك بعد مباراة الأسماعيلي إستعداداً لخوض مباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل ببرج العرب أيضاً في الجولة الـ27 من بطولة الدوري ، وقرر فايلر إقامة مران للاعبين الذين سيتم إستبعادهم من قائمة الـ18 للمباراة كما سيواصل المُصابين خوض برامج تأهيلية وعلاجية في المران ذاته حيث سيخوض حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل من هذه الجراحة الثلاثاء الماضي وعمرو السولية الذى يعاني من شد في الأمامية تدريبات تأهيلية في مران الغد.

من ناحية أخرى ، ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، فى مقر النادى منذ قليل قبل انطلاق المران المسائي للفريق الذى يختتم به الأحمر استعداداته لمباراة الإسماعيلي غداً فى الدوري الممتاز، وتواجد مؤمن زكريا برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتوجه إلى غرفة خلع ملابس الفريق داخل القلعة الحمراء لمصافحة زملائه، ونال مؤمن زكريا خلال دخوله النادى دعم ومساندة الجميع الذين تمنوا الشفاء له من محنته الصحية التى أبدعدته عن الملعب طوال الفترة الماضية.