شكرا لقرائتكم إسال مجرب.. نصائح كهربا لـ صالح جمعة في عدم الإستسلام لحرب الزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتبط ثنائى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا ، وزميله فى الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء صالح جمعة، بعلاقة صداقة قوية ممتدة منذ سنوات، حيث بدأ اللاعبان مشوراهما الكروى سويا منذ السنوات الاولى فى قطاع الناشئين حتى قبل انتقال كهربا إلى مرافقة جمعة فى الاهلى.

ويتشابه الثنائى فى أمور عديدة تجمعهما أهمها المهارات والامكانيات الكروية الرائعة والكبيرة التى يشهد لهما بها الجميع فى الوسط الكروى حتى الخصوم والمنافسين قبل زملائهما وكذلك عدم اللالتزام واثارة البلبة والجدل لاوقات طويلة والدخول فى دوامة الخصومات والعقوبات والايقافات والابتعاد عن المشاركة بصفة اساسية مع الفريق ولعل اخرها غياب صالح عن مران الاهلى دون الحصول على اذن مسبق مما اضطر الجهاز الفنى الى استبعاده من الحسابات وفرض عقوبات جديدة عليه على الرغم من قطعه العهود والوعود على نفسهمؤحخرا باللالتزام داخل الفريق ولكن دون جدوى.

الامر لم يختلف كثيرا لمحمود كهربا الذى غاب عن المشاركة ل8 مباريات على خليفية ايقافه بسبب اشتباكه مع لاعبى الزمالك فى مباراة السوبر الاخيرة وقبل عودته افتعل ازمةكبيرة مع محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ فى اوضة اللبس انتهت بتغريمه مليون جنية واعتذاره لزملائه