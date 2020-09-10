- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إسال مجرب.. نصائح كهربا لـ صالح جمعة في عدم الإستسلام لحرب الزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرتبط ثنائى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا ، وزميله فى الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء صالح جمعة، بعلاقة صداقة قوية ممتدة منذ سنوات، حيث بدأ اللاعبان مشوراهما الكروى سويا منذ السنوات الاولى فى قطاع الناشئين حتى قبل انتقال كهربا إلى مرافقة جمعة فى الاهلى.
ويتشابه الثنائى فى أمور عديدة تجمعهما أهمها المهارات والامكانيات الكروية الرائعة والكبيرة التى يشهد لهما بها الجميع فى الوسط الكروى حتى الخصوم والمنافسين قبل زملائهما وكذلك عدم اللالتزام واثارة البلبة والجدل لاوقات طويلة والدخول فى دوامة الخصومات والعقوبات والايقافات والابتعاد عن المشاركة بصفة اساسية مع الفريق ولعل اخرها غياب صالح عن مران الاهلى دون الحصول على اذن مسبق مما اضطر الجهاز الفنى الى استبعاده من الحسابات وفرض عقوبات جديدة عليه على الرغم من قطعه العهود والوعود على نفسهمؤحخرا باللالتزام داخل الفريق ولكن دون جدوى.
الامر لم يختلف كثيرا لمحمود كهربا الذى غاب عن المشاركة ل8 مباريات على خليفية ايقافه بسبب اشتباكه مع لاعبى الزمالك فى مباراة السوبر الاخيرة وقبل عودته افتعل ازمةكبيرة مع محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ فى اوضة اللبس انتهت بتغريمه مليون جنية واعتذاره لزملائه
من جهته نشر صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك جمعته بمحمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، خلال مشاركتهما فى مران الاهلى قبل يومين الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة الاسماعيلى بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يرتبط ثنائى القلعة الحمراء بعلاقة صداقة قوية، وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر أمس الاول الثلاثاء، لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه، وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتى أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى وذلك في حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الجمعة في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.
ووجه محمود عبد المنعم كهربا عدة نصائح لزميله بالفريق صالح جمعة بضرورة مواصلة الإجتهاد في التدريبات وعدم الالتفات لكل ما يقال او يثار ضده فى الحروب النفسية ، وعليه إنتظار الحصول على فرصة المشاركة في المباريات ، وحذره من الإستسلام للحرب التى يقودها بعض الصفحات المُنتمية للزمالك والتى تحاول "هدم" الفريق -على حد زعمه.
وأكد كهربا لصالح جمعة أنه تعرض لحملة شرسة خلال الفترة الماضية وخاصة خلال أزمته مع زميله بالفريق محمد الشناوي لكنه لم يصغ لها ولم يضع لها بالا وحافظ على تركيزه.
كانت هذه تفاصيل خبر إسال مجرب.. نصائح كهربا لـ صالح جمعة في عدم الإستسلام لحرب الزملكاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.