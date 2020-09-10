تشكيل المقاولون و الحرس في موقعة الجبل الأخضر

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقياة عماد النحاس المدير الفني تشكيل الفريق المقرر ،أن يخوض به مباراة اليوم امام حرس الحدود في الجولة السادسة و العشرون من بطولة الدورى ، و التي تقام بالجبل الأخضر ، وجاءت القائمة التي اعلنها النحاس لتضم كل من من محمود أبو السعود ، و امير عابد ، و سيف الجزيرى ، و شكرى نجيب ، و معروف يوسف ، و لويس أدوارد ، محمد مجلى ، و كريم مصطفى ، فادى نجاح ، و محمد سمير ، و عبد الوهاب إسماعيل .
وبالانتقال الى تشكيل حرس الحدود وفقا لماحدده محمد حليم المدير الفني فجاء فيها أحمد السعدنى، و حسن مجدى ، مؤمن عوض ، و محمد عبدالفتاح و خالد سامى ، و حامد خالد ، مصطفى جمال ، و أيوب بن مشارك ، و أحمد شرويدة ، و تونى لوكاسا ، و عبد الله جمعة .
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
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