شكرا لقرائتكم بيتي مارتينيز يعد النصراويين: انتظروني في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف غونزالو مارتينيز "بيتي" أن عبدالرحمن الحلافي، المشرف على فريق النصر، ساهم في حسم صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي، وأبدى حماسه الشديد من أجل الانضمام إلى التدريبات والتألق، ووعد بالظهور المميز لاسيما في دوري أبطال آسيا.

وقال اللاعب الأرجنتيني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: أتوجه بالشكر إلى عبدالرحمن الحلافي، بفضل إشرافه في كل المفاوضات التي تمت. وكذلك أيضا خلال رحلتي كان دائما متواجدا معي، وسيكون متواجدا معي من أجل السفر إلى قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وأود أن أشكره على معاملته الطيبة.

وأضاف: أعرف القليل عن نادي النصر، عندما بدأت المفاوضات بدأت في البحث ودراسة النادي، وجدت أنه فريق كبير جدا، وأتمنى أن أستطيع خوض التجربة بأفضل شكل ممكن، وأن أتمتع بها، بجانب التعرف على ثقافة السعودية، وأنا سعيد بالانضمام إلى النصر.

ولفت اللاعب البالغ "27 عاما" إلى أنه لم يعمل على استشارة أصدقائه الأرجنتينيين المتواجدين في المنطقة، بل كان قرار انتقاله إلى النصر شخصيا وناقشه مع عائلته فقط، وأردف: أنا سعيد بخوض هذه التجربة، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي للفريق، وأن أكون على قدر المستوى، وأن أقدم مشاركة جيدة في دوري أبطال آسيا.

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وحول مركزه المفضل في الملعب، ذكر: ليست لدي أي مشكلة في اللعب بأي مركز، خلف المهاجمين أم على الأطراف، فأنا أتأقلم سريعا في أي مركز، وأنتظر ما سيطلبه مني المدرب لكي أقوم بتنفيذه داخل الملعب، لكنني بحاجة إلى الالتحاق بتدريبات الفريق لكي يتعرفوا علي والبدء بالانسجام معهم.

وواصل: أتمنى أن أكون أفضل لاعب في النصر، وسأعمل على إعطاء أفضل ما لدي للفريق وهذا هو الأهم بالنسبي لي، لذلك أريد الوصول إلى التدريبات واللعب والتألق بشكل مستمر.

ونوه لاعب النصر الجديد إلى أنه جاهز فنيا وبدنيا وذهنيا للمشاركة في أول مباراة مع النصر على الرغم من طول الرحلة التي قطعها من أتالانتا الأميركية إلى الخليج، وأبان: أنا جاهز بالرغم من أن رحلتي كانت طويلة، وأريد التأقلم على فارق التوقيت، وسألتحق سريعا بتدريبات النصر لكي أكون جاهزا بأفضل صورة.

وبخصوص تواصله مع روي فيتوريا، مدرب النصر، قال: لم أتحدث معه، لم تتح لي الفرصة، لكن تحدث مع وكيل أعمالي، وسوف أعرف ما يريده مني المدير الفني وكيف يتعامل مع الفريق، أنا متشوق للوصول والتعرف على زملائه والحديث مع فيتوريا.

واختتم مارتينيز المقابلة بالحديث عن الدوري السعودي، قائلا: من خلال ما قرأته عن الدوري فهو قوي جدا وعلى أعلى مستوى، وأحد أفضل دوريات المنطقة، لذلك يجب أن أكون جاهزا ومستعدا لكي أقدم أفضل ما لدي، ولدي رغبة كبيرة جدا في اللعب والتألق.