شكرا لقرائتكم غوميز: الهلال ضحى بالكثير.. واحتفل بـ"الثنائية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، أنهم ضحوا بالكثير هذا العام من أجل تحقيق الألقاب وإسعاد جماهير الفريق.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء بعد تتويج الهلال بلقب الدوري: سعيد جدا لجماهيرنا، ضحينا بالكثير هذا الموسم، ونجحنا في تحقيق أهدافنا، ونرغب في الفوز أيضا بكأس الملك، بعدما حصلنا على الدوري ودوري أبطال آسيا.
ووصف مد الله، مدافع الهلال، فرحة التتويج بالناقصة، في ظل غياب الجماهير عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا، وشدد على بذل المزيد من أجل جماهير النادي.
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