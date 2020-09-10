شكرا لقرائتكم باركر: يجب أن نمتص الصدمات للبقاء بين الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد سكوت باركر مدرب فولهام أن فريقه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يملك القوة الذهنية الكافية لامتصاص الصدمات المتوقعة هذا الموسم من أجل البقاء بين الكبار.

والفريق اللندني من المرشحين للعودة سريعا للدرجة الثانية مثلما حدث في موسم 2018-2019 بعد أن كان قد صعد وقتها أيضا من خلال ملحق الترقي.

وحل باركر لاعب وسط تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد السابق بدلا من كلاوديو رانييري في نهاية ذلك الموسم. ورغم أنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من عودة سريعة للدرجة الثانية فان مالك النادي منحه الوظيفة بشكل دائم.

Advertisements

والآن وبعد قرابة الشهر من فوزه في نهائي ملحق الترقي على برنتفورد يتطلع باركر ولاعبوه لاختبار أنفسهم أمام الكبار رغم أنه أقر بأن البقاء في دوري الأضواء يبقى أولوية.

وقال باركر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قبل مواجهة ضيفه أرسنال في مستهل مشواره في الموسم الجديد يوم السبت "هدفنا البقاء في الدوري. هذه هي المعركة التي سنواجهها".

وأضاف باركر (39 عاما) أن مفتاح النجاح أمام فريقه هو امتصاص الصدمات حيث سيواجه أرسنال المتألق تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا. لو حققنا نتيجة إيجابية سنحصل على دفعة لكننا سنخوض موسما طويلا، 38 مباراة، ويجب أن نتعامل بالطريقة الصحيحة مع أي انتكاسة".