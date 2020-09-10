شكرا لقرائتكم لامبارد: العمل الجاد يبدأ الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاهل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الخميس تقارير عن تعرضه لضغوط للحصول على لقب بعد أن نزل النادي بثقله في سوق الانتقالات قائلا إن اللاعبين الجدد يجب أن يقدموا أفضل ما عندهم لمساعدة الفريق على تقليل الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول.

ودفع لامبارد بمجموعة من اللاعبين الشبان الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الممتاز بفارق 33 نقطة عن ليفربول البطل و15 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

وتعاقد النادي اللندني مع تيمو فيرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل ومالانغ سار وتياغو سيلفا وكاي هافيرتز قبل انطلاق الموسم لتعزيز فرصه هذه المرة.

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وقال لامبارد للصحفيين قبل مباراته الأولى هذا الموسم أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الاثنين "سأندهش لو كنتم لا تعرفون أني واجهت الضغوط الموسم الماضي. أعشق الضغوط ولهذا أحب مهنتي، لم أحصل على الوظيفة للقتال على المركز الرابع أو لتصعيد خريجي الأكاديمية. جئت من أجل الفوز. في العام الماضي لم نستطع التعاقد مع لاعبين وهذا الموسم اتخذ النادي قرارا باستقدام لاعبين. الصورة تغيرت وأمامنا عمل كبير". وأشار لامبارد إلى انه يتفهم حماس الجماهير بعد هذه التعاقدات.

وقال لامبارد الفائز بثلاثة ألقاب للدوري مع تشيلسي "أعرف جيدا ما يتطلبه الفوز بالدوري الممتاز. "هيمن سيتي وليفربول في السنوات الأخيرة وأتمنى أن نتحسن. نعرف حجم التوقعات لكن هدفنا التطور والارتقاء بمستوانا. لا أرغب في الكلام .. فالعمل الجاد يبدأ الآن".

وسيفتقد تشيلسي جهود زياش في مباراة برايتون بعد إصابة اللاعب المغربي في الركبة في مباراة ودية استعدادا للموسم. كما سيغيب سيلفا وتشيلويل حيث يعملان على استعادة لياقتهما كاملة.