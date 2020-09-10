"كاف" يشرح .. كيف سيتم اختيار ملعب نهائي أبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

شرح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كيفية اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية من البطولة.

وقال أحمد أحمد رئيس الكاف من خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو : "ليس لدينا قرار بشأن الدولة التي سوف تستضيف نهائي دوري الأبطال."

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وأضاف: "إذا تأهل فريقان من مصر سيكون النهائي في مصر، ولو تأهل فريقان من المغرب فسيكون النهائي في المغرب، وفي حال صعود فريق مصري وأخر مغربي سنُجري قرعة لاختيار البلد المحتضن للمباراة النهائية."

وتجدر الإشارة إلى أن الكاف فتح المجال أمام الدول التي ترغب في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال لكن لم يتقدم أحد.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الدور قبل النهائي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.