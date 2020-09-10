رسميًا.. "كاف" يُعلن مواعيد باقي مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.
وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي الأندية عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة تأجيل المباريات التي كان من المقرر لها أن تقام نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، وذلك بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في دولة المغرب ووافقت غالبية الفرق على التأجيل.
وشهد اليوم الخميس اجتماعًا للمكتب التنفيذي عبر تقنية الفيديو والذي تم فيه اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بدوري الأبطال والكونفدرالية.
ونشر الموقع الرسمي للكاف المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من البطولة والتي جاءت كالآتي.
الدور قبل النهائي
الذهاب : 17 و 18 أكتوبر 2020
العودة: 23 و 24 أكتوبر 2020
النهائي : 6 نوفمبر 2020
الكونفدرالية
نصف النهائي: 25 أكتوبر 2020
ومن المقرر ان يواجه الزمالك فريق الرجاء في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال فيما يواجه الأهلي الوداد المغربي في نفس الدور ويواجه بيراميدز حورويا كوناكري في الدور قبل النهائي بالكونفدرالية الأفريقية.
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