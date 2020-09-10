تعرف على مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 في نسختها الـ27 المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 الى 31 يناير المقبل.

وسيفتتح المنتخب المصري مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد بمواجهة المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير 2021، على صالة استاد القاهرة.

ثم يلتقي الفراعنة في ثاني مبارياتهم مع التشيك يوم 16 يناير، على أن يختتم مواجهاته في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات يوم 18 يناير بمواجهة السويد.

وستقام مباريات مرحلة المجموعة في البطولة بداية من يوم 14 يناير 2021 وتختتم فعاليات هذا الدور يوم 19 يناير 2021.

وستستضيف صالة استاد القاهرة الرياضي مباريات المجموعة السابعة " مجموعة مصر" ومباريات المجموعة الرابعة.

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بينما ستقام مباريات المجموعة الأولى والخامسة على الصالة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى جانب أخر ستقام مباريات المجموعة الثانية والسادسة بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وستحتضن صالة برج العرب الجديدة بالإسكندرية مباريات المجموعتي الثالثة والثامنة.

وستنطلق منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، يوم 20 يناير على ان تختتم مباريات هذه المرحلة يوم 25 يناير 2021، وستلعب مباريات هذه المرحلة على 3 صالات وهم العاصمة الادارية الجديدة، وصالة استاد القاهرة الرياضي، والصالة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

بينما ستلعب مباريات كأس الرئيس والتي تقام بين أصحاب المركز الرابع في المجموعات الثمانية، على صالتي العاصمة الادارية الجديدة والصالة الحديثة بمدينة 6 أكتوبر، بداية من يوم 21 يناير وتنتهي مباريات هذه المرحلة يوم 27 يناير 2021 بمواجهة تحديد بطل كأس الرئيس.

وستقام جميع مباريات دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد يوم 27 يناير 2021 على صالات استاد القاهرة والعاصمة الادارية و6 أكتوبر الجديدة، بينما ستقام مباريات نصف النهائي لمونديال اليد يوم 29 يناير 2021.

على أن تقام المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 يوم 31 يناير على صالة استاد القاهرة الرياضي.