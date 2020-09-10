مؤمن زكريا يزور مران الأهلي.. ويوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تواجد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة بناء عن طلب من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ والذي زار اللاعب مؤخرًا في منزله.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، أن لاعبي الأهلي استقبلوا مؤمن بحفاوة كبيرة، في المقابل استقبل عبدالحفيظ اللاعب من أمام بوابة النادي حتى الدخول معه إلى ملعب "مختار التتش".

ووجه مؤمن زكريا من خلال ظهوره عبر الفيديو والذي نشر عبر الصفحة الرسمية للأهلي، قائلاً: "بحبكم.. وحشتوني".

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ويعاني مؤمن زكريا من إصابة وهيّ التصلب الجانبي الضموري في العضلات الأمر الذي جعله يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة وهو صرف عقد اللاعب كنوع من المساعدة في ظل ارتفاع تكاليف علاجه.

جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي يستعد للسفر إلى الإسكندرية من أجل مواجهة الإسماعيلي غدًا الجمعة ضمن قمة الجولة 26 من مسابقة دوري we المصري.