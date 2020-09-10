استعدادًا لبطولة العالم.. منتخب اليد يخوض مرانه الأول في معسكر الغردقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
خاض لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، المران الأول، اليوم الخميس، استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.
وتوجهت بعثة فراعنة اليد إلى مدينة الغردقة أمس الأربعاء، لإقامة معسكرًا هناك خلال الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستقام على الأراضي المصري.
وحرص روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، على إلقاء محاضرة للاعبي المنتخب قبل خوض التدريب.
واكتفى اللاعبون بخوض تدريبات استشفائية تجنبا للتعرض للإجهاد.
وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد، التشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.
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