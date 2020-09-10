"لم أنتقد أشخاصًا".. فرج عامر يعلق على غرامة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على عقوبة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والتي قضت بتغريمه 50 ألف جنيه.

وكان فرج عامر، قد سبق وانتقد محمود عاشور حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري، بعد خسارة الفريق السكندري بنتيجة 2-1.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مجهود كبير؛ لإنقاذ بيراميدز (فريق بمئات الملايين) من سموحة المكافح لكن ربنا ينتقم من الظالم أياً كان".

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت عقوباتها، الثلاثاء الماضي، على مسؤولي الأندية المصرية بعد الشكاوى التي تم التقدم بها ضدهم في الفترة الماضية.

Advertisements

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال عامر: "انزعجت من الغرامة بكل تأكيد".

وأضاف: "سأدفع الغرامة؛ لأنني أحترم نفسي والقانون، لكنني لم أنتقد أشخاصًا، لقد انتقدت طريقة تطبيق تقنية الفيديو".

وتابع: "بدون نقد لن نتقدم إلى الأمام، منظومة التحكيم بحاجة لتطوير، ليس هناك عدالة رياضية بالقدر الكافي، التطوير سيساعد منظومة الكرة المصرية على التقدم ومن ثم سترتفع القيمة التسويقية للدوري".

وأتم رئيس سموحة قائلًا: "لا أقلل من عمل اللجنة الخماسية، أقدر مجهود الجميع وأحترم وجهات النظر المختلفة".