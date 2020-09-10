قرار جديد بشأن مشوار الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

وافق المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المسابقات في الاتحاد والخاصة بتأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي الأندية عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة تأجيل المباريات التي كان من المقرر لها أن تقام نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، وذلك بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في دولة المغرب ووافقت غالبية الفرق على التأجيل.

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وعقد المكتب التنفيذي بالكاف اجتماعًا اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو وتم الاستقرار على أن تكون مباراتا قبل النهائي يومي 16 و17 أكتوبر على أن تكون مباراتا العودة 23و24 أكتوبر والمباراة النهائية يوم 6 نوفمبر وفقًا لتصريحات مصدر لمصراوي.

وفيما يخص الكونفيدرالية تمت الموافقة على أن يكون قبل النهائي 19و20 أكتوبر والمباراة النهائية يوم 27 أكتوبر.

ويلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي ويواجه الزمالك فريق الرجاء في نفس الدوري من دوري أبطال أفريقيا، فيما يواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية.