الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك أصبح قريبا من الإعلان عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي بيراميدز.

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الزمالك حصل على توقيع عبدالله

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بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، واللاعبين وقعوا على عقود مبدئية".

وأضاف: "الزمالك عرض 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي".

وواصل:" في حالة تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك

في قضية أحمد الشناوي، فأن مسئولو النادي الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، والمفاوضات لازالت جارية".

وأكمل: "اللاعبين وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، ولكن ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، العقود لن تكون بلا قيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك".