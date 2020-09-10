الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك أصبح قريبا من الإعلان عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي بيراميدز.
وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الزمالك حصل على توقيع عبدالله
وأضاف: "الزمالك عرض 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي".
وواصل:" في حالة تم الحكم نهائيا لصالح الزمالكفي قضية أحمد الشناوي، فأن مسئولو النادي الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، والمفاوضات لازالت جارية".
وأكمل: "اللاعبين وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، ولكن ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، العقود لن تكون بلا قيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك".
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