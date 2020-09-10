كورة أون مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم بث مباشر hd

دخل إمام عاشور، صانع ألعاب الزمالك، دائرة الترشيحات التى يفاضل بينها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لشغل مركز الظهير الأيمن فى مواجهة سموحة، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفاضل كارتيرون بين إمام عاشور ومحمد عبد الغنى فى ظل غياب الثنائى حازم إمام وأحمد عيد عن المباراة، وذلك بعدما حصل أحمد عيد على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مباراة طلائع الجيش، التى فاز بها الأبيض بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز،

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فيما مازال حازم إمام يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهزاً بعدها للمشاركة فى المباريات المقبلة، ويعد الأقرب إمام عاشور للعب فى مركز الظهير الأيمن فى مواجهة سموحة الليلة.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: إمام عاشور ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وكاسونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.