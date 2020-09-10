ماتش الزمالك مباشر - مشاهدة ماتش الزمالك وسموحة في الدوري المصري بث مباشر

أكثر من هدف يتطلع الفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفنى للزمالك، لتحقيقه فى مباراة الفريق أمام سموحة، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى، وفقاً لاجتماعات وجلسات المدرب الفرنسي مع لاعبيه خلال الأيام الماضية التى سبقت مباراة الليلة المرتقبة.

1_ مواجهة أزمة الغيابات

يعانى فريق الزمالك من غيابات كثيرة فى لقاء الليلة جعلت الجهاز الفني يعيش فى حيرة شديدة من أمره بسببها، وإن كان المدرب الفرنسي قد استقر على كيفية مواجهة هذه الغيابات، حيث يفاضل بين إمام عاشور ومحمد عبد الغني لشغل مركز الظهير الأيمن أمام سموحة لتعويض غياب الثنائى حازم إمام وأحمد عيد عن المباراة.

ويغيب أحمد عيد عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش، التى فاز بها الأبيض بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فيما مازال حازم إمام يعانى من إصابة

فى العضلة الأمامية ويعد الأقرب إمام عاشور للعب فى مركز الظهير الأيمن فى مواجهة سموحة الليلة.

2_مواصلة الانتصارات

يسعى كارتيرون لمواصلة الانتصارات التى حققها خلال الفترة الماضية، وآخرها الفوز على الطلائع الجيش، وأهمها الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ21 من الدورى، ويرغب المدير الفنى فى مواصلة الانتصارات المحلية بعيداً عن تضاؤل فرص الفوز باللقب الذى بات على أعتاب الجزيرة.

Advertisements

3_حسم صراع المركز الثانى

يواصل الزمالك جاهدا لحسم صراع المركز الثانى بحصد مزيد من النقاط، حيث يحتل الأبيص حالياً المركز الثانى برصيد 48 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 45 نقطة، وهو ما يكشف قوة الصراع بينهما على هذا المركز، لذا يسعى الأبيض لحسم مباراة سموحة من أجل الذهاب بعيداً عن بيراميدز فى هذه المنافسة.

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة مباشر )

ترغب "كتيبة" كارتيرون فى الفوز على سموحة، الذى يقوده أحمد سامى للمباراة الأولى الليلة، ويحاول المدرب السكندرى تأكيد تفوقه على ممثل الإسكندرية فى تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التقى الفريقان فى 15 مباراة بالدورى المصرى، فاز الزمالك فى 7 مباريات، بينما حسم سموحة لصالحه 3 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات، سجل الزمالك فى شباك سموحة 16 هدفا، بينما سجل سموحة فى شباك الزمالك 11 هدفا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.