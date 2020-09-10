تابع لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف من مساء اليوم، الخميس، لمتابعة لقاء الزمالك وسموحة باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاث فى ظل المنافسة المشتعلة فى جدول المسابقة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه المباراة..

س: ما موقف الزمالك وسموحة فى جدول ترتيب الدورى؟



ج : سموحة فى المركز السادس برصيد 32 نقطة من 25 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 14 وخسر 5 مباريات، وأحرز 30 هدفاً مقابل 27 فى شباكه، بينما الزمالك فى المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 25 مباراة أيضاً تفوق فى 15 منها وتعادل فى 6 وخسر 4 و سجل 33 هدفاً وعليه

17.

س: ماذا قدم الزمالك وسموحة منذ عودة مسابقة الدورى من التوقف؟



ج: سقط سموحة فى فخ التعادل أمام أسوان بنتيجة (3 – 3) فى الجولة الماضية، وهو التعادل الرابع للفريق منذ عودة الدورى مقابل فوز وحيد على طنطا وخسارتين أمام بيراميدز والإنتاج الحربى، بينما فى الجولة 25 حقق الزمالك فوزاً ثميناً على طلائع الجيش (1 – 0) وهو الانتصار السادس للفريق فى تسع مواجهات بعد استئناف الدورى مقابل تعادلين مع الاتحاد ونادى مصر وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب (1 – 2) بالجولة 22.

Advertisements

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وسموحة؟



ج: 15 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدورى منذ صعود سموحة للممتاز قبل 10 سنوات، الأرقام تعطى أفضلية واضحة للزمالك بـ7 انتصارات و16 هدفاً مقابل 3 حالات فوز و11 هدفاً لسموحة وفرض التعادل نفسه بينهما فى 4 مباريات أخرها (0 – 0) فى الجولة التاسعة للموسم الحالى بتاريخ 20 ديسمبر الماضى.

س: ماذا قدم محمود البنا قبل إدارة مباراة الزمالك وسموحة؟



ج: يُدير هذا اللقاء الحكم الدولى محمود البنا وهو الظهور الحادى عشر له فى الدورى هذا الموسم، علماً بأنه أدار لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الخامسة فى أكتوبر الماضى، البنا الذى وصل للقائمة الدولية فى 2014 أشهر خلال المباريات السابقة 44 ورقة صفراء و3 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء 3 منها فى لقاء بيراميدز والمقاصة بالجولة الرابعة عشرة.