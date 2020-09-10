مؤمن زكريا يصل مقر الأهلي

وصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لحضور حفل تكريمه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويكرم الأهلي مؤمن زكريا اليوم على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار دعمه ومساندته للاعب خلال هذه الفترة؛ من أجل تخطي محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة . مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار دعمه ومساندته للاعب خلال هذه الفترة؛ من أجل تخطي محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة .

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