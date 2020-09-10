مؤمن زكريا يصل مقر الأهلي

وصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لحضور حفل تكريمه من قبلالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويكرم الأهلي مؤمن زكريا اليوم على هامشمران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار دعمه ومساندته للاعب خلال هذه الفترة؛ من أجل تخطي محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة .
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