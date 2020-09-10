رسميًا.. المغرب يطلب استضافة عمومية الكاف لإجراء انتخابات رئاسته

طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميًا، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، استضافة الجمعية العمومية المقرر لها مارس المقبل لإجراء انتخابات رئاسة الاتحاد.

من المنتظر أن يعلن الكاف عن مكان انعقاد الجمعية العمومية التي تشهد

إجراء الانتخابات المقرر أن يخوضها المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي.

من جانب آخر، وافق الاتحاد الأفريقي

لكرة القدم الكاف، برئاسة أحمد أحمد، على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

قرر الكاف إقامة المباريات في المواعيد التالية:

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ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال: ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل

العودة: ٢٣ و٢٤ من الشهر نفسه

النهائي ٦ نوفمبر

نصف نهائي الكونفيدرالية: ١٩ و٢٠ أكتوبر

النهائي: ٢٧ من الشهر نفسه