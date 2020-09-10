اتحاد الكرة يعلن جدول المباريات المتبقية لدوري الكرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جدول المباريات المتبقية من دوري الكرة النسائية، المقرر استئنافه مطلع الشهر المقبل.
أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم الكرة، والمشرف العام على كرةالقدم النسائية أن الدوري الممتاز للسيدات للموسم الكروي 2020/2019 سيستأنف في أول أكتوبر المقبل.
وقالت المشرف العام على الكرة النسائية، :"أنه يتم حاليًا إعداد جدول
يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له خمسة أسابيع ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة برصيد 29 نقطة، ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
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