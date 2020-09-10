ريكاردو يغادر مع بعثة الإسماعيلي للإسكندرية لمواجهة الأهلي

غادر البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى العائد مجددًا لقيادة الإسماعيلى، على رأس قائمة الفريق إلى الإسكندرية، استعدادًا لملاقاة الأهلى مساء غدٍ الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب لحساب الجولة الــ26 ببطولة الدورى المحلى.

تولى المدرب البرازيلى، ويعاونه مواطنه رودلفو، المهمة بصفة رسمية، أخيرًا بجانب الجهاز الفنى الحالى، الذى يضم أحمد العجوز، المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص،

مدرب الفريق، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

ظهرت ملامح الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى استمرار الانتصارات بعد الفوز على نادى مصر بالجولة الماضية بنتيجة أربعة أهداف من دون رد.

يذكر أن قائمة الفريق شهدت استدعاء 22 لاعبًا، والتى عاد إليها مهاجم وجناح

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القائمة جاءت كالتالى:

الفريق وجيه عبدالحكيم.

حارس مرمى: محمد فوزى – محمد مجدى

خط الدفاع: محمود البدرى – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد نصر .

خط الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبدالرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – وجيه عبدالحكيم – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى

خط الهجوم: شيلونجو – حازم مرسى – محمد الشامى – محمد حمدى زكى