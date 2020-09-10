بث مباشر | شاهد الصفاقسي والافريقي في الدوري التونسي “يلا شوت”

رابط بث مباشر فيديو يلا شوت لمباراة “الصفاقسي والافريقي” في إحدى مباريات اليوم الخميس 10-9-2020 ضمن الجولة قبل الأخيرة (25) من الدوري التونسي.

تُنقل مباراة “الصفاقسي والافريقي” على قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق “حافظ بن عامر”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الطيب المهيري.

يحتل “الصفاقسي” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 47 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر “الترجي” الذي حسم اللقب لصالحه، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “الاتحاد المنستيري”.

في المقابل يتواجد “الافريقي” في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الثالث “الاتحاد المنستيري”، وبفارق 7 نقاط عن خصمه اليوم “الصفاقسي”.

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