بث مباشر | مشاهدة مباراة الصفاقسي والافريقي في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الصفاقسي والافريقي” في إحدى مباريات اليوم الخميس 10-9-2020 ضمن الجولة قبل الأخيرة (25) من الدوري التونسي.
تُنقل مباراة “الصفاقسي والافريقي” على قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق “حافظ بن عامر”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الطيب المهيري.
يحتل “الصفاقسي” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 47 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر “الترجي” الذي حسم اللقب لصالحه، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “الاتحاد المنستيري”.
في المقابل يتواجد “الافريقي” في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الثالث “الاتحاد المنستيري”، وبفارق 7 نقاط عن خصمه اليوم “الصفاقسي”.
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الصفاقسي 0-0 الافريقي
ملعب الطيب المهيري (صفاقس)
الدوري التونسي (الجولة 25)
⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.
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