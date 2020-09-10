عودة الدوري الإنجليزي.. تحديات هائلة في طريق ليفربول للدفاع عن لقبه

مهمة ليفربول لن تكون سهلة في سعيه للدفاع عن لقب الدوري..

تنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، بعد 7 أسابيع فقط من النهاية المتأخرة للمسابقة الأقوى في العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتطلع ليفربول إلى الحفاظ على لقبه، لكنه يواجه تحديات هائلة من فرق عدة تتعطش للفوز باللقب، وأنفق بعضها بشكل جيد على تدعيم صفوفه.

وأنفق مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل كبير خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفهما، في حين تسعى الفرق العائدة للدوري الممتاز: ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون وفولهام، لإثبات أحقيتها في يجودها في هذا المستوى.

وتوج ليفربول الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ولكنه سيواجه مهمة صعبة في الدفاع عن لقبه هذا الموسم.

وما زال الظهير الأيسر اليوناني كوستانتينوس تسيميكاس الإضافة الوحيدة لليفربول خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن، كما ارتبط الريدز بقوة بلاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني، تياجو ألكانتارا .

وسيكون مانشستر سيتي وتشيلسي أقوى المنافسين لليفربول، بعدما أنفق كل منهما بشكل كبير على تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري.

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حيث تعاقد مع ناثان آكي من بورنموث مقابل نحو 41 مليون جنيه إسترليني، كما ضم جناح فالنسيا الإسباني، فيران توريس مهاجم مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

ولكن تشيلسي كان الأكثر إنفاقًا من بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حيث دعم صفوفه بشراء لاعبين كلفوا خزينة النادي حولي نحو 200 مليون جنيه إسترليني.

وضم كلا من حكيم زياش من أياكس الهولندي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وكاي هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وبن تشيلويل من ليستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وتيمو فيرنر من لايبزيج الألماني مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل مانشستر يونايتد في اندماج لاعبه الجديد دوني فان دي بيك سريعًا مع الفريق، بعد انضمامه من أياكس الهولندي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. كما ارتبط الشياطين الحمر بظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، سيرجيو ريجيلون.

بينما دعم آرسنال صفوفه بانضمام كلًا من، المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس من ليل الفرنسي مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، والبرازيلي الآخر ويليان من صفوف تشيلسي في صفقة انتقال حر، بالإضافة للإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد على سبيل الإعارة. كما تسعى إدارة الجانرز جاهدة لضم الثنائي: توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الإسباني، وحسام عوار من ليون الفرنسي.

ومن بين الفرق الثلاثة العائدة للدوري الممتاز، كان ليدز يونايتد الأكثر إنفاقا على تدعيم صفوفه، علمًا بأن الجزء الأكبر من هذه الميزانية ذهب في تعاقد النادي مع مهاجم فالنسيا الإسباني،رودريجو مورينو مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني.