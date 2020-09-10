أخبار آرسنال | بعد اقتراب أوباميانج من البقاء.. لاكازيت يرغب في الرحيل نحو الدوري الإسباني

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية عن رغب مهاجم فريق نادي آرسنال، الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الانتقال إلى الدوري الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لاكازيت ما زال يريد اللعب في إسبانيا، و يعتقد أن فريق أتلتيكو مدريد هو أنسب نادي له من بين العروض التي تحصل عليها.

وأوضحت الصحيفة أن عملية انتقال اللاعب إلى أتلتيكو لن تكون سهلة خاصة أن عقده الحالي مع آرسنال يمتد حتى عام 2022، لكنه مستعد للقيام بدوره لحسم المفاوضات مع النادي الإسباني، خاصة في ظل رغبة آرسنال بضم توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

الجدير بالإشارة أن آرسنال اقترب من الإعلان رسميًا عن تجديد عقد المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بعد الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد لثلاث سنوات، مما قد يسهل من رحيل المهاجم الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وشارك اللاعب صاحب ال29 عاما مع آرسنال في 39 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، ليصبح ثاني الهدافين في قائمة الفريق خلف أوباميانج.

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