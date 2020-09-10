بند ريال مدريد يعرقل انتقال ريجيلون إلى مانشستر يونايتد، وسولشاير يمنح الأولوية للهجوم

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، عن تعثر صفقة انتقال الظهير الأيسر لريال مدريد سيرجيو ريجيلون لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن ريجيلون عرض على مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري، لضمه مقابل 18 مليون إسترليني، بعدما قضى فترة إعارة ناجحة مع إشبيلية الإسباني، لكن الصفقة مازالت قيد الدراسة.

وأكدت الصحيفة أن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد غير راض على مطالبة ريال مدريد بوضع بند خيار إعادة الشراء في عقد ريجيلون لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريجيلون ليس أولوية لدى مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي يرغب في تدعيم خط الهجوم أولا، ثم التعاقد مع قلب دفاع وظهير أيسر.

ولعب ريجيلون خلال الموسم الماضي مع فريق إشبيلية على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وشارك الظهير صاحب ال23 عاما في 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاث أهداف وصنع خمس آخرين، وتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلانو الإيطالي.

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