هاري كين يتحدث عن مستقبله مع توتنهام، ويكشف أصعب مدافع واجهه

تحدث مهاجم نادي توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي هاري كين، عن رؤيته للموسم المقبل، وأهدافه مع النادي اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصعب خصم واجهه خلال مسيرته.

وقال كين في حوار مع موقع سبورت بايبل: “أنا في قمة عطائي، أشعر أنني بحالة جيدة في عامي السابع والعشرين، بالنسبة لي فإن الخطوة التالية كلاعب هي محاولة الفوز بالألقاب، من الرائع تسجيل الأهداف والفوز بجائزة الحذاء الذهبي لكن ليس هناك شعور أفضل من تحقيق البطولات مع زملائي في الفريق”.

وأضاف كين: “رقع الألقاب سيكون هدفنا الرئيسي، هذا ما سنحاول القيام به و أتمنى أن يكون هذا العام عامًا جيدا مع للنادي والمنتخب، أرغب في الحفاظ على لياقتي خلال السنوات الست أو السبع المقبلة، مازال لدي الكثير لتقديمه، أستطيع أن أكون لاعبا أفضل مما كنت عليه في السابق”.

كين يكشف أصعب مدافع واجهه

وتحدث هاري كين عن أفضل المدافعين الذي لعب ضدهم خلال مسيرته قائلا: “جون تيري، لقد لعبت ضده لمدة عامين وهو مدافع ذكي حقًا، يستخدم جسده بشكل جيد، لا يسمح لك بالركض”.

وأضاف: “سيرجيو راموس أيضا، مدافع جيد جدًا ، لاعب متكامل، كذلك جورجيو كيليني لعبت ضد كيليني مع المنتخب والنادي، ثم في هذه اللحظة أعتقد أن فيرجيل فان دايك موجود يعد أحد أفضل اللاعبين أيضًا”.

..