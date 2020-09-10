رسميًا | الكاف يؤجل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمنتصف أكتوبر

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرار رسمي بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى منتصف شهر أكتوبر بدلاً من نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد تقدم الثنائي المغربي “الرجاء والوداد” بطلب التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريقين خلال شهر أغسطس.

ووافق الاهلي على تأجيل موعد مباراته أمام الوداد البيضاوي بسبب الحالة الصعبة التي عاشها الفريق على مدار شهر أغسطس من مؤجلات ومشاكل صحية لبعض أفراده.

وقال المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “اعتمدنا في هذا القرار على توصيات لجنة المسابقات والأندية في اجتماعها الذي عُقد أول أمس”.

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وأضاف “تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتم اعتماد الأجندة النهائية بالمواعيد التالية: الدور قبل النهائي من دوري الأبطال بين الرجاء والزمالك سيقام يوم 16 أكتوبر، ولقاء الإياب يوم 23 أكتوبر، ولقاء الذهاب بين الوداد والأهلي سيقام يوم 17 أكتوبر، والإياب يوم 24 أكتوبر”.

وأكد الكاف أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ستقام يوم 6 نوفمبر، دون تحديد مكان الملعب بعد بسبب عدم تقدم أي دولة بطلب استضافة الحدث، في انتظار التعرف على هوية طرفي المباراة النهائية.

أما نصف نهائي الكونفدرالية فسيقام يومي 19 و20 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية في العاصمة المغربية الرباط يوم 27 من نفس الشهر.