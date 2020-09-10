نجم مانشستر يونايتد | منافسة ليفربول ومانشستر سيتي توفر لنا حافز إضافي

أكد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، أن مهمة منافسة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، توفر حافز إضافي للاعبي اليونايتد لتقديم مستويات أفضل.

وقال راشفورد في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس عن منافسة الغريمين التقليدين: “أعتقد أن هذا طبيعي لأي شخص يلعب للنادي أو أي شخص من مانشستر يونايتد، علينا استخدام كل ذلك كدافع لمواصلة التحسن كفريق، لكن لا يمكننا إغفال ما هو مهم، وهو تطوير فريقنا ومواصلة التحسن”.

وأضاف: “يمكنك أن تجد نفسك أحيانًا تبحث كثيرًا في مكان آخر، لكننا نقدم أفضل ما لدينا ونحسن أكثر عندما نركز على أنفسنا كأفراد وكفريق، المدرب يريدنا دائمًا أن نفعل ذلك وهذه هي أفضل طريقة للقيام بذلك”.

الجدير بالإشارة أن مانشستر يونايتد قد احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الموسم الماضي بفارق 15 نقطة عن جاره الوصيف مانشستر سيتي، وبفارق 33 نقطة عن البطل ليفربول، وجاءت آخر ألقاب اليونايتد في الدوري الإنجليزي في موسم 2012-2013، وهو اللقب العشرين في تاريخ الشياطين الحمر.

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وعن حصول فريقه على المركز الثالث في الموسم المنقضي، قال راشفورد: “من الواضح أنها خطوة كبيرة، لقد عمل اللاعبون بجد وبالنسبة لي، هذا ما كنا نستحقه كفريق، لقد مررنا ببعض الأوقات الصعبة هذا الموسم وفي بعض الأوقات لم يكن من الممكن إيقافنا فيها، لكننا بحاجة إلى إيجاد هذا النسق، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، لدينا فريق شاب للغاية”.

ويسعى مهاجم منتخب إنجلترا لتعويض غيابه في الموسم الماضي لخمس أشهر بعد تعرضه لإصابة في الظهر، حيث عاد للمشاركة مع الفريق مع استئناف النشاط في يونيو وشارك في 13 مباراة ليرفع رصيده التهديفي إلى 22 هدفا بمختلف البطولات.

على الرغم من أن ذلك لم يتطابق مع توقعات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، حيث قال: “فاتني أربعة أو خمسة أشهر وفي ذهني، كان بإمكاني أن أفعل الكثير هذا الموسم، لكن لأي سبب من الأسباب، لم يحدث ذلك، أعلم أنه في الموسم المقبل، يجب أن أعود أفضل مما كنت عليه في الموسم الماضي”.

واختتم حديثه قائلا: “لطالما كان حلمي أن ألعب لمانشستر يونايتد وأن ألعب أكبر عدد من المباريات هو بالتأكيد شعور بالفخر، ولكن كلاعب وكشخص، هذا يجعلني أرغب في المزيد وأن أستمر في التحسن كل يوم”.

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