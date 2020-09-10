ليون يحدد بديل هدف برشلونة

-البرازيلي لوكاس باكيتا على رادار ليون..

يحاول برشلونة الإسباني انتداب صفقة قوية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وبالتحديد في مركز الهجوم قبل بداية الموسم الجديد.

ويرغب برشلونة في ضم نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي لدعم هجوم الفريق الموسم القادم.

حيث يستهدف المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان التعاقد مع ديباي، خاصة بعدما لعب نجم ليون تحت قيادته في صفوف منتخب هولندا ويعلم حجم قدراته جيدًا.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ليون قريب من التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك تحسبًا لرحيل ديباي المحتمل الي برشلونة.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ليون إذا ما تمكن من بيع ديباي هذا الميركاتو الصيفي، فسيسارع النادي الفرنسي لضم صانع ألعاب ميلان الإيطالي، لوكاس باكيتا الذي يُعتبر أولوية في حسابات المدير الرياضي للنادي ونجمه السابق، جونينيو.

ويجري ميلان وليون محادثات بشأن انتقال لوكاس باكيتا إلى النادي الفرنسي، بعد أن فشل اللاعب البرازيلي في إقناع إدارة النادي اللومباردي في الموسم الماضي.

ويريد ميلان ما بين 20 إلى 25 مليون يورو للتخلي عن خدمات باكيتا، بعد أن دفع حوالي 35 مليون يورو للتعاقد معه من فلامنجو البرازيلي.

يذكر أن باكيتا لعبب 44 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها هدفًا وحيًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.