بتأثير أرتيتا.. آرسنال يحسم تجديد عقد أوباميانج لثلاث سنوات مقبلة

أكد الصحفي الموثوق بموقع “ذا أثلتيك”، ديفيد أورنستن أن نادي آرسنال الإنجليزي قد نجح في حسم تجديد عقد مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لثلاث سنوات مقبلة وسيتم الإعلان الرسمي قريبا.

وأوضح أورنستن أن أوباميانج سيضع حد للتكهنات حول مستقبله بتجديد عقده لثلاث سنوات، ليصبح صاحب أعلى راتب في الفريق الإنجليزي، بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين، وتدخل ناجح من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لحسم الأمور.

وظهر تأثير أرتيتا في المفاوضات مع اللاعب الجابوني نظرا لقوة علاقته به وبوالد اللاعب التي مهدت للموافقة على تجديد العقد، مما سيعطي دفعة معنوية كبيرة للجانرز كون أوباميانج قائد الفريق وهدافه الأول منذ انضمامه لصفوف آرسنال.

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‏وأشار أورنستن إلى أن أوباميانج كان يحظى باهتمام من عدة فرق مثل إنتر ميلانو وبرشلونة، لكن اللاعب الجابوني قرر البقاء في صفوف آرسنال، وكانت مفاوضاته مع النادي الإنجليزي لتجديد عقده حتى 2023 بدأت مع سانيلهي وأكملها البرازيلي إيدو، حيث يبرز العقد الجديد وضع أوباميانج كقائد للفريق.

‏ولعب أرتيتا دورا محوريا في عملية التجديد، حيث بدأت إدارة آرسنال المفاوضات مع ممثلي أوباميانج في صيف عام 2019، لكن لم ينجحوا وقتها في الوصول لأي نتيجة، المحادثات اخر شهرين كانت اكثر فاعلية مع وجود أرتيتا الذي أوضح مسار الفريق وخطته المستقبلية، فهناك احترام كبير بين المدرب الإسباني والمهاجم الجابوني.

ورأت إدارة آرسنال أن الحفاظ على مهاجم بقدرات أوباميانج وخبراته الكبيرة رغم راتبه المرتفع في ظل الأزمة الاقتصادية أفضل من المغامرة بضم لاعب جديد.

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