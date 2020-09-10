الميركاتو الصيفي | موهبة أخرى في طريقها إلى مغادرة باريس سان جيرمان

وافق فريق باريس سان جيرمان على العرض المقدم من نادي الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “نوتنجهام فورست” لتسهيل رحيل المدافع “لويك مبي سوه” البالغ من العمر 19 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يتبقى للمدافع الشاب سوى عام واحد على عقده الحالي مع النادي الفرنسي ولم يتمكن من الموافقة على التمديد مع نادي باريس سان جيرمان على الرغم من عرضهم عقد جديد على قلب الدفاع الفرنسي.

ووفقًا لـ”RMC”، فإن المدافع “لويك مبي سوه” ودع زملائه في الفريق بالفعل وستكون الصفقة مقابل بعض النقود وبند يعطي باريس سان جيرمان نسبة من أي بيع في المستقبل.

ويعد لويك مبي سوه من أبناء باريس سان جيرمان حيث لعب للفئات السنية للنادي قبل أن يصعد للفريق الأول بداية من الموسم 2018/2019.

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وينتهي عقد المدافع الشاب المزداد مع باريس سان جيرمان في 30 من يونيو 2021 ولا نية لديه للتجديد لرغبته في الخروج بحثاً عن مزيد من دقائق اللعب.

وشارك المدافع لويك مبي سوه في ثلاث مباريات فقط مع باريس سان جيرمان خلال آخر موسمين وحقق لقبين للدوري الفرنسي مع الفريق ولقب في كأس فرنسا و2 سوبر فرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد فقد مدافع شاب آخر بداية الميركاتو الصيفي الحالي وهو “نيانزو كواسي” الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس بنهاية الموسم 2019-20، وأيضاً الموهبة الشابة “عادل عوشيش” (18 عام) المنتقل لسانت ايتيان الفرنسي.

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