الميركاتو الصيفي: ميلان يضم متوسط ميدان بريشيا

–ساندرو تونالي يحقق حلمه بالانضمام إلى ميلان..

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع لاعب وسط فريق بريشيا ساندرو تونالي.

وجاءت الصفقة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء بنهاية الموسم القادم مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافآت وحوافز إضافية، مما يعني أن إجمالي الصفقة قد يصل إلى 35 مليون يورو.

وقال ميلان في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “يسر النادي الإعلان عن التوقيع مع ساندرو تونالي من بريشيا، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. اللاعب سيرتدي القميص رقم 8 خلال الموسم الجديد”.

غالبًا ما تتم مقارنة تونالي بلاعب ميلان ويوفنتوس السابق ومدرب الأخير الحالي أندريا بيرلو من حيث الشكل والبنية الجسدية، لكنه يصرح دائمًا إنه من المعجبين بلاعب الفريق السابق جينارو جاتوزو، وقد طلب الإذن منه للسماح له بارتداء الرقم 8 الخاص بمدرب نابولي الحالي خلال فترة لعبه مع الروسونيري.

وقد كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قريبًا من الانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي، ولكن عندما جاء عرض إي سي ميلان لم يتردد، وذلك بحكم تشجيعه للفريق اللومباردي منذ أن كان طفلًا.

وأصبح تونالي ثالث صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش و الإسباني إبراهيم دياز.

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-من هو ساندرو تونالي؟

ساندرو تونالي هو لاعب كرة قدم إيطالي، يلعب في مركز خط الوسط. ولد في 8 مايو 2000 بمدينة لودي في جنوب وسط إقليم لومبارديا شمال إيطاليا.

لعب تونالي لأكاديمية “لومبارديا أونو” التابعة لنادي إيه سي ميلان ومن ثم انتقل لنادي بريشيا بعمر 12 عامًا.

ولعب تونالي لأول مرة بقميص الفريق الأول لبريشيا في 26 أغسطس 2017 بعمر 17 عامًا، وشارك معهم إجمالًا في 89 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف.

وساهم تونالي في تأهل بريشيا للدوري الإيطالي الدرجة الأولى، لكن الفريق عاد سريعا للدرجة الثانية بعد قضاء موسم 2019/20 وسط الكبار، حيث شارك الموسم الماضي في 34 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 7.

لعب تونالي لمنتخب إيطاليا تحت 19 عاما 11 مباراة، و5 مباريات بمنتخب تحت 21 عامًا، وظهر بقميص المنتخب الأول في ثلاث مباريات دولية تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني.

يذكر أن ميلان سيخوض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي أمام بولونيا يوم 21 سبتمبر القادم، بعد أربعة أيام فقط من اللقاء الذي سيجمعه مع شامروك روفرز الايرلندي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.