مانشستر يونايتد يحدد بدائل سانشو.. وينسحب من الصفقة في هذه الحالة

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ البحث بنشاط، عن صفقات بديلة، في حالة عدم إتمام التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الشبكة أن فريق الكشافة في مانشستر يونايتد قاموا بتجميع قائمة قصيرة من اللاعبين الذين يمكنهم أيضًا شغل مركز الجناح اليمين الذي استهدفه أولي جونار سولشاير كأولوية في الموسم الجديد.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى التقدم في جدول الترتيب هذا الموسم، والمنافسة على اللقب، عقب الحصول على المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من إحراز إدارة مانشستر لتقدم إيجابي بشأن قضايا أجور سانشو ورسوم الوكلاء، سيكون مانشستر يونايتد مستعدًا للانسحاب من الصفقة في حالة ما لم يخفض دورتموند مطالبه.

خاض مانشستر يونايتد مفاوضات منذ أسابيع، لكنه عازم على دفع ثمن واقعي لسانشو خاصة في ظل الظروف المرتبطة بتأثير انتشار فيروس كورونا الاقتصادي، حيث يطالب دورتموند بالحصول على 108 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعب منتخب إنجلترا الدولي صاحب ال21 عاما.

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