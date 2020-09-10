الميركاتو الصيفي: بايرن ميونخ يوجه الشكر لوصيف كأس العالم

–إيفان بيريسيتش يعود للإنتر..

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عودة إيفان بيريسيتش إلى ناديه إنتر ميلانو الإيطالي، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البافاري.

وكان قد وافق إنتر ميلانو في مطلع الموسم الماضي على إعارة بيريسيتش إلى بايرن ميونخ، لمدة عام مع خيار الشراء.

ولم يفعل بايرن ميونخ بند خيار الشراء الموجود في عقد بيريسيتش مقابل 20 مليون يورو.

وقضى النجم الكرواتي الموسم الماضي معارًا لبايرن ميونخ، حيث ساهم في تحقيق الفريق لثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني، حسن صالح حميديتش: “تصرف إيفان بإحتراف شديد معنًا في ذلك العام، وكان لاعبًا مهمًا في فريقنا وساهم في الفوز بالثلاثية. نتمنى له التوفيق في المستقبل”.

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فيما علق المدير الفني للفريق، هانز فليك عبر الموقع الرسمي للنادي قائلاً: “أود أن أشكر إيفان على إنجازاته ومساهمته في الفوز بالثلاثية. لقد استمتعنا حقا بالعمل معه. خاصة في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في لشبونة“.

خاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا غمار الدوري الألماني من قبل بين عامي 2011 و2015، عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس عام 2012، وفولفسبورج الذي توج معه بطلًا لكأس ألمانيا عام 2015.

وانضم بيريسيتش إلى عملاق الكرة الألمانية الصيف الماضي، بعدما تلقت مساعيه للتعاقد مع ليروى ساني ضربة قوية بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى مع ناديه آنذاك مانشستر سيتي، وابتعاده عن الملاعب لما يقارب 7 أشهر.

وكان بيريسيتش عنصرًا مهمًا في تشكيلة بطل ألمانيا، إذ بدأ أساسيًا في أكثر من نصف مباريات الدوري الموسم الماضي، شارك النجم الكرواتي مع النادي البافاري في 35 مباراة، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن بيريسيتش، الذي خاض مع الإنتر 163 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 40 هدفًا وصنع 35، لا يزال عقده مع النادي الإيطالي ممتد حتى صيف 2022.