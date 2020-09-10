مبررا قلة صفقات ليفربول.. كلوب: لن نستطيع الصرف، ونحن نختلف عن الفرق التي تملكها دول

تحدث المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، عن أسباب قلة صفقات فريقه ونشاطه في الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الجديد، مقارنة بالأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لإذاعة BBC: “لا أعرف كيف سيكون المستقبل، بعض الأندية الآخرى لا يعد هذا مهما للغاية بالنسبة لهم، مثل تلك الأندية التي تملكها دولة أو رجل أعمال غني، نحن نختلف عنهم”.

وتابع: “لا يمكننا القول بإننا نريد صرف الأموال كما يفعل تشيلسي، لا يمكن التعاقد مع أفضل 11 لاعبا في العالم، الأمر يتعلق أيضا بالتفاهم والانسجام بينهم، وهذا ما يميزنا كفريق”، جدير بالإشارة أن تشيلسي تعاقد مع العديد من الصفقات الضخمة هذا الصيف مثل حكيم زياش، تيمو فيرنر، تياجو سيلفا، بن تشيلويل وكاي هافيرتز، بينما ضم ليفربول صفقة وحيدة وهي الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وأضاف المدير الفني لفريق ليفربول؛ ” لقد وصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين في آخر ثلاث سنوات، توجنا بدوري الأبطال مرة وبالدوري الإنجليزي مرة، وذلك بفضل هويتنا الخاصة التي صنعناها وطريقة اللعب التي تناسبنا”.

واختتم المدرب الألماني حديثه قائلا: “نعمل كفريق معا لوقت طويل لتقديم الافضل، الناس لن يحبوا ما سأقوله لكننا قدمنا أداء جيدا في الموسم الماضي دون صفقات، نريد تحسين التشكيلة وتطوير الأداء، لكن هناك طرق مختلفة للقيام بذلك”.

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