فرحة تشيلسي لم تكتمل .. غياب زياش وتشيلويل عن مواجهة برايتون!

سيغيب الثنائي المغربي حكيم زياش والإنجليزي بن تشيلويل عن صفوف تشيلسي في مباراة برايتون ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الإثنين المقبل.

وأشارت صحيفة ذا أثلتيك إلى أن المغربي حكيم زياش، الذي انتقل لصفوف تشيلسي بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني من أياكس، أُجبر على الخروج في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي الودية قبل الموسم ضد برايتون في 29 أغسطس، بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب خط الوسط عانى من إصابة في الركبة، و لن يكون متاحا لمواجهة برايتون مساء الإثنين، وكذلك لن يستطيع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد استدعاء ظهيره الأيسر الجديد بن تشيلويل الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

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تعرض الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي لإصابة في الكعب خلال فوز ليستر سيتي على كريستال بالاس في 4 يوليو وما زال يتعافى منها حتى الآن، ومع ذلك، سيتم تعزيز صفوف تشيلسي مع احتمال وجود كريستيان بوليسيتش متاحًا لمباراة الافتتاح في الدوري الإنجليزي الممتاز،

وعاد اللاعب الدولي الأمريكي إلى التدريبات يوم الأربعاء بعد أن تعافى من الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها خلال هزيمة تشيلسي أمام آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

آخر صفقات تشيلسي، كاي هافيرتز، سيكون أيضًا جاهزا للظهور لأول مرة بعد إكمال انتقاله إلى ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي، وحاز على إعجاب فرانك لامبارد خلال الحصص التدريبية القصيرة التي شارك فيها.

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