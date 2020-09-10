الميركاتو الصيفي: فولهام يستعير حارس باريس سان جيرمان

أريولا ينضم للصاعد حديثًا إلى البريميرليج..

أعلن الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فولهام ضم حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، ألفونس أريولا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وقال أريولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي بعد انضمامه: “أنا سعيد جدًا. سكوت باركر (مدرب الفريق) اتصل بي وكان لدي شعور جيد. قال إنه يريدني”.

وأضاف: “فولهام ناد تاريخي في لندن. آمل أن يكون هذا الموسم جيدًا بالنسبة لنا. سأبذل قصارى جهدي لهذا الفريق لإبقائنا في المكان الذي ننتمي إليه”.

Advertisements

بينما قال نائب الرئيس ومدير الكرة بالنادي، توني خان: “يسعدني أن أرحب بألفونس أريولا في عائلة فولهام، ألفونس يتمتع بخبرة على أعلى مستوى. نحن متحمسون لانضمامه إلينا، وسيكون إضافة ممتازة لتشكيلتنا في الدوري الممتاز الموسم المقبل”.

الحارس البالغ من العمر 27 عامًا هو ثالث صفقات فولهام في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم النادي اللندني بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ثنائي ساوثهامبتون، ماريو ليمينا على سبيل الإعارة لمدة موسم، وهاريسون ريد بشكل نهائي بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ملعب كرافن كوتيدج.

جدير بالذكر، أن أريولا قضى الموسم الماضي معارًا إلى ريال مدريد الإسباني.