رياضة | عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم الجناح الدولي رمضان صبحي، لاعب فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، إجراءات انتقاله رسمياً لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

رمضان صبحي أنهى إعارته مع الأهلي منذ عدة أسابيع، وفضل الانتقال إلى بيراميدز عن الانتقال إلى الأهلي.

ورفض صبحي الانتقال للأهلي مقابل 3.25 مليون جنيه إسترليني، وبراتب يصل إلى 17 مليون جينه مصري سنوياً.

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على الجانب الآخر، جاء عقد صبحي مع بيراميدز براتب يقدر بـ200 مليون جينه لمدة خمس سنوات.

كما تضمن العقد، بعض البنود الاستثنائية والتحفيزية، المتعلقة بمساهمة اللاعب في تحقيق البطولات للفريق على المستويين المحلي والقاري.

كما وضع صبحي شرطاً مثيراً في عقده، بحيث يصبح أعلى لاعب في الراتب داخل صفوف الفريق، وحال تعاقد بيراميدز مع لاعب مستقبلي براتب أعلى مما يتقاضاه رمضان، يتوجب على إدارة الفريق تعديل عقد رمضان ليصبح صاحب الراتب الأعلي.

كما يستطيع رمضان الرحيل عن بيراميدز، مقابل تسديد قمية صفقة انتقاله من نادي هيديرسفيلد تاون، بالإضافة إلى جميع المبالغ التي تقاضاها من بيراميدز.