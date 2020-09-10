رياضة | زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباتي التعاقد مع رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت "فوت ميركاتو" الفرنسي عن أن ريال مدريد يفاوض النجم الجزائري رياض محرز لضمه في الميركاتو الصيفي رغم ارتباطه بعد مع السيتي حتى عام 2023.

Advertisements

وقرر ريال مدريد رحيل جاريث بيل من أجل تحقيق استفادة مادية تساهم في التعاقد مع محرز لتشكيل خط هجوم ناري مع إدين هازارد وكريم بنزيما.