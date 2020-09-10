رياضة | مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عصر اليوم الخميس.
وحرص مؤمن زكريا على زيارة زملائه في الفريق الأحمر والتواجد قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام الإسماعيلي.
كما حرص زملاء مؤمن زكريا على الشد من أزره وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر.
ويمر مؤمن زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن ممارسة كرة القدم منذ نحو عام ونصف.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٨ نقطة ويتبقى له ٨ نقاط فقط من ٩ مباريات للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه والثانية والأربعين في تاريخه.