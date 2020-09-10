رياضة | مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عصر اليوم الخميس.

وحرص مؤمن زكريا على زيارة زملائه في الفريق الأحمر والتواجد قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام الإسماعيلي.

كما حرص زملاء مؤمن زكريا على الشد من أزره وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر.

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ويمر مؤمن زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن ممارسة كرة القدم منذ نحو عام ونصف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٨ نقطة ويتبقى له ٨ نقاط فقط من ٩ مباريات للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه والثانية والأربعين في تاريخه.