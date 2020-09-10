رياضة | عاجل.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية مع إعلان مواعيد جديدة كالتالي:

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر ثم النهائي ٦ نوفمبر

نصف نهائي الكونفيدرالية يومي ١٩ و٢٠ اكتوبر والنهائي يوم ٢٧ من نفس الشهر

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، وفي الكونفيدرالية يلعب بيراميدز نظيره هورويا الغيني بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير.