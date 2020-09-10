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رياضة | صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

تلقى قطبي مصر النادي الأهلي ونادي الزمالك صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن بطولة كأس العالم للأندية.

 

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تم إلغاء بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم 2020 في شهر ديسمبر والمقرر إقامتها في قطر.

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وأكدت الصحيفة أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية هذا الموسم في قطر.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يتم إلغاء بطولة كأس العالم الموسم المقبل 2021 أيضا والتي كانت من المقرر أن تقام في الصين  وذلك بسبب إقامة أولمبياد طوكيو في نفس العام.

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