رياضة | تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة المصري في الدوري الممتاز، والمقررة إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف بيراميدز، نظيره المصري، في الثالثة والنصف عصر اليوم على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر- محمد حمدي

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خط الوسط: ابراهيم حسن- إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون انطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيوني - محمد فتحي - دودو الجباس - ايريك تراوري.

وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة.