رياضة | التشكيل المتوقع للزمالك ضد سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للزمالك ضد سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره سموحة المقرر اقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، يوسف أوباما، محمد اوناجم، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥١ نقطة وذلك بعد الفوز في ١٥ مباراة والتعادل في ٦ مواجهات والخسارة في ٤ مناسبات.