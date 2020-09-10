رياضة | مفاجأة مدوية بشأن صوت مصر في انتخابات الكاف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن صوت مصر في انتخابات الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن مفاجأة بشأن صوت مصر في انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن مصر سيكون لها صوت في انتخابات الكاف المقبلة

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه لابد بأن انتخابات اتحاد الكرة تنعقد حتى إن لم يترشح هاني أبوريدة .

Advertisements

وأضاف مجاهد أن اللجنة الخماسية المتواجده حاليا لإدارة اتحاد الكرة كفريق لم ينجحوا ولكنهم كأفراد مميزين.

وتابع أن سحر عبد الحق أقرب المرشحين وبإمكانهم النجاح بالاضافة إلى أن ترشح جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد من الممكن أن ينجح بإعتباره ممثل الصعيد.

واختتم مجاهد بأنه يوجد أخطاء جسيمة حدثت في مناقصة تقنية الفيديو وطريقة التطبيق لها في الدوري المصري.