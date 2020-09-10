رياضة | يوفنتوس يستغني عن هيجواين تمهيدا لعهد سواريز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستغني عن هيجواين تمهيدا لعهد سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي فسخ عقده بالاتفاق مع إدارة النادي على حصوله على مكافأة نهاية العقد، والتي تقدر بـ50% من صافيي الراتب السنوي في العام الأخير من عقده، والتي تقدر بـ7.5 مليون يورو.

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن جونزالو هيجواين سيودع يوفنتوس، اليوم الخميس، بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي خلال الساعات القليلة الماضية، ونص الاتفاق على رحيل المهاجم الأرجنتيني عن صفوف "البيانكونيري"، مقابل حصوله على 50% من قيمة راتبه فى السنة الأخيرة من تعاقده.

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ومن المتوقع أن يظهر اللاعب الأرجنتيني، اليوم الخميس، لإعلان رحيله عن صفوف النادي الإيطالي، وتوديع زملائه وجمهوره، بعد الاتفاق بالفعل بينه وبين إدارة النادي، حسب ما ورد في الصحف الإيطالية.

ومن المتوقع أن يكون سواريز بديل الأرجنتيني هيجواين في صفوف يوفنتوس، في حالة انتهاء أزمة جواز السفر التي تعيق انضمامه لصفوف "السيدة العجوز".