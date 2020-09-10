رياضة | فايلر يحدد موقف كهربا من مباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد موقف كهربا من مباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة في لقاء النادي الإسماعيلي، في الدوري المصري.

كهربا أنهى فترة إيقافه بعد لقاء حرس الحدود الماضي، على خلفية أحداث لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي.

وأصبح كهربا جاهزاً للمشاركة ضد الإسماعيلي في الدوري، بحسب الرؤية الفنية لفايلر في المباراة.

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وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن فايلر قرر إقحام اللاعب في القائمة المستدعاة للمشاركة في المباراة.

كما أضاف المصدر، أن فايلر يدرس إشراك كهربا في جزء من المباراة، من أجل اكتساب حساسية المباريات، واستعادة لياقته.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء الغد الجمعة 11 سبتمبر، في إطار لقاءت الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.