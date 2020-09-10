رياضة | ريكاردو يعود لتدريب الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريكاردو يعود لتدريب الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي مع البرازيلي هيرون ريكاردو لتدرديب خلفا للفرنسي ديديه جوميز الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي من: ريكاردو (مدير فني) وأحمد العجوز (مدرب عام) ومحمد حمص (مدرب مساعد)، وسعفان الصغير (مدرب حراس المرمى).

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يذكر أن هيرون ريكاردو سبق له قيادة الإسماعيلي مرتين، عامي 2008 و2013.

ويملك ريكاردو سيرة ذاتية مميزة حيث قاد الإسماعيلى للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز (2009) حيث خسر اللقب في مباراة فاصلة ضد الأهلى.

كما تولى المدرب عدة أندية عربية بارزة، مثل الهلال المريخ السودانيين، والأهلى القطري.